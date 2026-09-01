Journées européennes du patrimoine -Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… » Archives départementales des Vosges Épinal

Informations pratiques

Épinal

Journées européennes du patrimoine -Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… »

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… »

Vous êtes la nouvelle équipe des magasiniers aux Archives départementales, l’heure de votre levée approche. Vous avez 45 minutes pour vous repérer dans les couloirs des Archives, trouver le document et l’apporter en salle de lecture.

Age : 8-11 ans

Durée : 45 min

Sur inscription au 03 29 81 80 70 (jusqu’au 18/09/26)Enfants

0 .

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 2026 European Heritage Days

Kids’ Scavenger Hunt: “Before the Next Wake-Up Call?”

You’re the new team of archivists at the Departmental Archives, and it’s almost time for your shift to start. You have 45 minutes to find your way through the Archives’ hallways, locate the document, and bring it to the reading room.

Age: 8–11 years old

Duration: 45 min

Registration required at 03 29 81 80 70 (until 09/18/26)

L’événement Journées européennes du patrimoine -Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… » Épinal a été mis à jour le 2026-09-05 par OT EPINAL ET SA REGION