Journées européénnes du patrimoine Jeu de piste Laissez-passer, s'il vous plaît Archives Départementales des Vosges Épinal samedi 20 septembre 2025.

Archives Départementales des Vosges 3 Avenue Pierre Blanck Épinal Vosges

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À travers un jeu de piste truffé de différents défis archivistiques, vous aurez 1h pour aider un voyageur du temps à repartir en 1889 avec un document qui sera la clé de tous ses problèmes… Enfilez une blouse d’archiviste et lancez-vous !

Durée: 1heure.Tout public

Archives Départementales des Vosges 3 Avenue Pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70 vosges.archives@vosges.fr

English :

Through a treasure hunt full of archival challenges, you’ll have 1 hour to help a time traveler return to 1889 with a document that will be the key to all his problems… Put on an archivist?s smock and get started!

Duration: 1 hour.

German :

In einer Schnitzeljagd mit verschiedenen archivarischen Herausforderungen haben Sie eine Stunde Zeit, um einem Zeitreisenden zu helfen, mit einem Dokument ins Jahr 1889 zurückzukehren, das der Schlüssel zu all seinen Problemen ist… Ziehen Sie sich einen Archivarskittel an und legen Sie los!

Dauer: 1 Stunde.

Italiano :

In una caccia al tesoro piena di sfide archivistiche, avrete un’ora di tempo per aiutare un viaggiatore del tempo a tornare nel 1889 con un documento che sarà la chiave di tutti i suoi problemi… Indossate un camice da archivista e iniziate!

Durata: 1 ora.

Espanol :

En una búsqueda del tesoro llena de desafíos archivísticos, tendrás 1 hora para ayudar a un viajero del tiempo a regresar a 1889 con un documento que será la clave de todos sus problemas… Ponte la bata de archivero y ¡empieza!

Duración: 1 hora.

