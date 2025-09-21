JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE JEU DE RÔLE « MURDER MOINES » Saint-Martin-de-Londres

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE JEU DE RÔLE « MURDER MOINES » Saint-Martin-de-Londres dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE JEU DE RÔLE « MURDER MOINES »

2 Route du Pic Saint-Loup Saint-Martin-de-Londres Hérault

Vivez une après-midi immersive en incarnant un personnage monial à l’époque médiévale. Plongez dans la vie monastique, ses us et coutumes, ainsi que dans ses intrigues politiques et histoires, à travers un jeu d’enquête grandeur nature type murder party pour les +16 ans. Chaque participant.e assume un rôle, interagit avec les autres et remplit des objectifs dans un univers immersif et costumé.

2 Route du Pic Saint-Loup Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 00 10 lataniereauxjeux@gmail.com

English :

Experience an immersive afternoon as a monastic character in medieval times. Immerse yourself in monastic life, its habits and customs, as well as its political intrigues and stories, through a life-size « murder party »-style investigative game for ages 16+. Each participant assumes a role, interacts with others and achieves objectives in an immersive, costumed universe.

German :

Erleben Sie einen immersiven Nachmittag und schlüpfen Sie in die Rolle eines Mönchs im Mittelalter. Tauchen Sie ein in das Klosterleben, seine Sitten und Gebräuche, seine politischen Intrigen und Geschichten, in einem lebensgroßen Ermittlungsspiel im Stil einer « Murder Party » für über 16-Jährige. Jeder Teilnehmer übernimmt eine Rolle, interagiert mit anderen und erfüllt Ziele in einer immersiven und kostümierten Welt.

Italiano :

Vivete un pomeriggio coinvolgente vestendo i panni di un monaco in epoca medievale. Immergetevi nella vita monastica, nei suoi usi e costumi, nonché nei suoi intrighi politici e nella sua storia, attraverso un gioco investigativo a grandezza naturale in stile « murder party » per i maggiori di 16 anni. Ogni partecipante assume un ruolo, interagisce con gli altri e raggiunge gli obiettivi in un ambiente immersivo e in costume.

Espanol :

Viva una tarde inmersiva en el papel de un monje en la época medieval. Sumérjase en la vida monástica, sus hábitos y costumbres, así como en sus intrigas políticas e historias, a través de un juego de investigación a tamaño real al estilo de una « fiesta del asesinato » para mayores de 16 años. Cada participante asume un papel, interactúa con los demás y alcanza objetivos en un entorno inmersivo y disfrazado.

