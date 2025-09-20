Journées européennes du patrimoine jeu d’énigme « Mystère au Semoctom » et visites guidées du site Déchèterie Semoctom Saint-Léon

Déchèterie Semoctom 9 route de l’Allégret Saint-Léon Gironde

Début : 2025-09-20

Des déchets ont disparu… Allez-vous plutôt suspecter le Docteur Olive ou le Colonel Moutarde ? À moins que ce ne soit Mademoiselle Rose qui vous intrigue… Muni d’un cryptex et d’une roue tridimensionnelle, vous pourrez mener l’enquête en équipe dans un Cluedom géant* et déclarer qui est coupable… Tentez de gagner un kit cadeau et de participer à notre fresque collaborative. En plus du jeu d’énigme, vous pourrez également profiter d’une visite guidée des installations découvrez comment vos déchets sont triés, traités et valorisés. Cluedom géant* résolvez une enquête grandeur nature au cœur du site, en équipe, avec un cryptex et une roue tridimensionnelle. Nouveautés rencontrez-nous dans la Maisencombrante ou voyagez en quelques minutes avec le Ciné Benne Club. L’événement est gratuit mais les places pour le jeu sont limitées. .

Déchèterie Semoctom 9 route de l’Allégret Saint-Léon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine prevention@semoctom.com

