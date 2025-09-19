Journées européennes du patrimoine Joué-lès-Tours
Journées européennes du patrimoine Joué-lès-Tours vendredi 19 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21
Pour sa 42ème édition, les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 sur le thème À la rencontre du patrimoine architectural .
Pour sa 42ème édition, les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 sur le thème À la rencontre du patrimoine architectural . .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
For its 42nd edition, the European Heritage Days will take place on Friday 19th, Saturday 20th and Sunday 21st September 2025 on the theme « Encountering architectural heritage ».
German :
Zum 42. Mal finden die Europäischen Tage des Denkmals am Freitag, den 19., Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 unter dem Motto « Auf Tuchfühlung mit dem architektonischen Erbe » statt.
Italiano :
Per la sua 42ª edizione, le Giornate europee del patrimonio si svolgeranno venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 sul tema « Incontrare il patrimonio architettonico ».
Espanol :
En su 42ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebrarán el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025 bajo el lema « Al encuentro del patrimonio arquitectónico ».
L’événement Journées européennes du patrimoine Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT 37