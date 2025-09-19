Journées européennes du patrimoine Joué-lès-Tours

Pour sa 42ème édition, les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 sur le thème À la rencontre du patrimoine architectural .

English :

For its 42nd edition, the European Heritage Days will take place on Friday 19th, Saturday 20th and Sunday 21st September 2025 on the theme « Encountering architectural heritage ».

German :

Zum 42. Mal finden die Europäischen Tage des Denkmals am Freitag, den 19., Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 unter dem Motto « Auf Tuchfühlung mit dem architektonischen Erbe » statt.

Italiano :

Per la sua 42ª edizione, le Giornate europee del patrimonio si svolgeranno venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 sul tema « Incontrare il patrimonio architettonico ».

Espanol :

En su 42ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebrarán el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025 bajo el lema « Al encuentro del patrimonio arquitectónico ».

