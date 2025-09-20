Journées Européennes du Patrimoine Jouons au musée ! Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne

Journées Européennes du Patrimoine Jouons au musée ! Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 20 septembre 2025.

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée d’Art et d’Histoire vous propose de revisiter des jeux populaires sur le thème du Musée.

Découvrez les collections en famille à travers des jeux de société.

Le samedi 20 septembre accès libre de 14h à 18h Gratuit .

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

English :

As part of the European Heritage Days, the Musée d’Art et d’Histoire invites you to revisit popular games on the theme of the Museum.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bietet Ihnen das Museum für Kunst und Geschichte die Möglichkeit, beliebte Spiele zum Thema Museum neu zu interpretieren.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée d’Art et d’Histoire vi invita a rivisitare giochi popolari sul tema del Museo.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de Arte e Historia le invita a volver a jugar a juegos populares sobre el tema del Museo.

