Journées Européennes du Patrimoine Journée artisanat et transhumance Musée du Paysan Gascon Toujouse

Journées Européennes du Patrimoine Journée artisanat et transhumance Musée du Paysan Gascon Toujouse samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Journée artisanat et transhumance

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – – 1 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Avec de nombreux artisans et l’association de la Route de la transhumance hivernale

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, (re)découvrez les traditions et savoir-faire de nos aînés !

Rémouleur, balaitier, artisan du bois, artisane lainière, fileuse, dentellière aux fuseaux, vannières, potière, tourneur sur bois, tonneliers, maréchal-ferrant, ferronniers d’art vous partageront leur passion, entre démonstrations et ateliers. Il y en aura pour tous les goûts, aussi bien pour les petits que les plus grands !

Des jeux traditionnels en bois seront prêtés par la ludothèque du Bas-Armagnac, l’association Tojosa proposera des initiations aux danses trad’ et le Foyer rural de Monguilhem animera les quilles gasconnes.

De 12h à 18h, profitez du marché de producteurs locaux !

Dégustez des produits du terroir sur les tables de pique-nique du musée et découvrez les productions artisanales.

Vers 17h, observez les brebis lors de la halte du troupeau au musée.

Depuis plusieurs années, les bergers Txomin et Pauline Iriberri effectuent le long périple reliant le lac d’Estaing dans les Hautes-Pyrénées à Aillas en Gironde. Après avoir passé l’été à plus de 2 400 mètres d’altitude, leurs brebis traverseront six départements d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Une halte est prévue au Musée du Paysan Gascon, avant qu’ils rejoignent la mairie de Toujouse pour la soirée.

Tout public

.

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

English :

With many craftsmen and the Winter Transhumance Route Association

From 10am to 12:30pm and 2pm to 6pm, (re)discover the traditions and skills of our elders!

Remouleurs, sweepers, woodworkers, woollen craftswomen, spinners, bobbin lacemakers, basketmakers, potters, woodturners, coopers, blacksmiths and ironworkers will share their passion with you, between demonstrations and workshops. There’s something for everyone, young and old alike!

Traditional wooden games will be on loan from the ludothèque du Bas-Armagnac, the Tojosa association will be offering introductions to traditional dances, and the Foyer rural de Monguilhem will be hosting Gascon skittles.

From 12pm to 6pm, enjoy the local producers’ market!

Taste local produce at the museum picnic tables and discover local crafts.

Around 5 p.m., watch the ewes as they stop at the museum.

For several years now, shepherds Txomin and Pauline Iriberri have been making the long journey from Estaing lake in the Hautes-Pyrénées to Aillas in the Gironde. After spending the summer at an altitude of over 2,400 meters, their ewes will cross six departments in Occitanie and Nouvelle-Aquitaine. A stopover is planned at the Musée du Paysan Gascon, before they return to Toujouse town hall for the evening.

General public

German :

Mit vielen Kunsthandwerkern und dem Verein der Wintertranshumanzroute

Entdecken Sie von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr (wieder) die Traditionen und das Know-how unserer älteren Generation!

Schuster, Besenbinder, Holzhandwerker, Wollhandwerkerinnen, Spinnerinnen, Klöppelspitzenmacherinnen, Korbflechterinnen, Töpferinnen, Holzdrechsler, Böttcher, Hufschmiede und Kunstschmiede werden ihre Leidenschaft mit Ihnen teilen und Ihnen Vorführungen und Workshops anbieten. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein, sowohl für die Kleinen als auch für die Großen!

Die Ludothek des Bas-Armagnac stellt traditionelle Holzspiele zur Verfügung, der Verein Tojosa bietet Einführungen in traditionelle Tänze an und das Foyer rural von Monguilhem animiert zum gascognischen Kegeln.

Von 12 bis 18 Uhr können Sie den Markt der lokalen Erzeuger besuchen!

Probieren Sie an den Picknicktischen des Museums regionale Produkte und entdecken Sie die handwerkliche Produktion.

Gegen 17 Uhr können Sie die Schafe beim Halt der Herde am Museum beobachten.

Seit mehreren Jahren machen sich die Schäfer Txomin und Pauline Iriberri auf die lange Reise vom Lac d’Estaing in den Hautes-Pyrénées nach Aillas in der Gironde. Nachdem sie den Sommer in über 2400 m Höhe verbracht haben, durchqueren ihre Schafe sechs Departements in Okzitanien und der Region Nouvelle-Aquitaine. Ein Zwischenstopp ist im Musée du Paysan Gascon vorgesehen, bevor sie sich für den Abend im Rathaus von Toujouse einfinden.

Für alle

Italiano :

Con una schiera di artigiani e l’Associazione della Strada della Transumanza Invernale

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, (ri)scoprite le tradizioni e le abilità dei nostri anziani!

Remouleurs, scopinai, falegnami, lanaioli, filatori, merlettai, cestai, vasai, tornitori, bottai, fabbri e artigiani del ferro battuto condivideranno con voi la loro passione, attraverso dimostrazioni e laboratori. Ce ne sarà per tutti i gusti, grandi e piccini!

La ludoteca Bas-Armagnac metterà a disposizione giochi tradizionali in legno, l’associazione Tojosa introdurrà alle danze tradizionali e il Foyer rural de Monguilhem giocherà a birilli guasconi.

Dalle 12.00 alle 18.00, approfittate del mercato dei produttori locali!

Assaggiate i prodotti locali ai tavoli da picnic del museo e scoprite l’artigianato proposto.

Verso le 17.00, osservate le pecore che si fermano al museo.

Da diversi anni, i pastori Txomin e Pauline Iriberri compiono il lungo viaggio dal lago d’Estaing, negli Hautes-Pyrénées, ad Aillas, nella Gironda. Dopo aver trascorso l’estate a oltre 2.400 metri di altitudine, le loro pecore attraverseranno sei dipartimenti dell’Occitania e della Nouvelle-Aquitaine. Faranno una sosta al Musée du Paysan Gascon, prima di tornare al municipio di Toujouse per la serata.

Pubblico generale

Espanol :

Con una multitud de artesanos y la Asociación de la Ruta de la Trashumancia Invernal

De 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00, (re)descubra las tradiciones y los oficios de nuestros mayores

Remouleurs, escoberos, carpinteros, laneros, hilanderas, encajeras de bolillos, cesteros, alfareros, torneros, toneleros, herreros y artesanos del hierro forjado compartirán con usted su pasión a través de demostraciones y talleres. Habrá para todos los gustos, grandes y pequeños

La ludoteca de Bas-Armagnac le prestará juegos tradicionales de madera, la asociación Tojosa le iniciará a los bailes tradicionales y el Foyer rural de Monguilhem jugará a los bolos gascones.

De 12.00 a 18.00 h, ¡aproveche el mercado de los productores locales!

Deguste los productos locales en las mesas de picnic del museo y descubra la artesanía que se ofrece.

Hacia las 17:00 h, observe a las ovejas que se detienen en el museo.

Desde hace varios años, los pastores Txomin y Pauline Iriberri realizan un largo viaje desde el lago de Estaing, en los Altos Pirineos, hasta Aillas, en la Gironda. Tras pasar el verano a más de 2.400 metros de altitud, sus ovejas atravesarán seis departamentos de Occitanie y Nouvelle-Aquitaine. Harán una parada en el Musée du Paysan Gascon, antes de regresar por la noche al ayuntamiento de Toujouse.

Público en general

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Journée artisanat et transhumance Toujouse a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65