Journées européennes du patrimoine journée des peintres à Montceau Montceau-les-Mines samedi 20 septembre 2025.
Rendez-vous allée Simone Veil (près de la capitainerie) Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20
Animation proposée par le Conseil des Sages en partenariat avec la Galerie Bligny.
Peinture pour les petits et grands sur la thématique Au fil de l’eau suivi d’un vin d’honneur à 18h.
Rendez-vous le long des quais, avenue Simone Veil.
Apportez votre chevalet et votre matériel.
Les œuvres seront exposées le dimanche après-midi à la salle de danse des Ateliers du Jour. .
