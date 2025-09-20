Journées européennes du patrimoine journée des peintres à Montceau Montceau-les-Mines

Rendez-vous allée Simone Veil (près de la capitainerie) Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Animation proposée par le Conseil des Sages en partenariat avec la Galerie Bligny.

Peinture pour les petits et grands sur la thématique Au fil de l’eau suivi d’un vin d’honneur à 18h.

Rendez-vous le long des quais, avenue Simone Veil.

Apportez votre chevalet et votre matériel.

Les œuvres seront exposées le dimanche après-midi à la salle de danse des Ateliers du Jour. .

