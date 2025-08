Journées Européennes du Patrimoine journée XIXème dans les jardins du Château Bijou Labastide-Villefranche

D936 Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Portes ouvertes dans les jardins du château Bijou sur le thème du XIXème siècle.

10h Ateliers et diverses animations sur place escape game, essayage de costumes …

Visites commentées des jardins sur inscriptions (06 09 82 03 37) de 10h à 17h.

Petite restauration (taloas) sur place le midi et après le concert.

17h30 concert du groupe béarnais ARRAYA, troupe polyphonique, vocalcitrante et ruraleuse, en l’église de Labastide Villefranche.

Journée et concert en participation libre. .

D936 Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 03 37

