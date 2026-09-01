Informations pratiques

Jussy

Journées Européennes du patrimoine – Jussy-Inauguration des vitraux de l’église

Eglise de Jussy Jussy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Si vous ne l’avez pas encore fait : venez admirer les dernières restaurations de l’Eglise de Jussy et surtout la mise en valeur des vitraux du XVIe siècle à l’occasion de son inauguration.

Elle sera ouverte à toutes et tous durant tout le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, dont le thème annuel est justement le patrimoine en péril. .

Eglise de Jussy Jussy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 33 78

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English : Journées Européennes du patrimoine – Jussy-Inauguration des vitraux de l’église

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Jussy-Inauguration des vitraux de l’église Jussy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Auxerrois