Journées Européennes du Patrimoine « La Balade du Moine » à Franquevaux Franquevaux Beauvoisin
Journées Européennes du Patrimoine « La Balade du Moine » à Franquevaux Franquevaux Beauvoisin dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine « La Balade du Moine » à Franquevaux
Franquevaux Des Arènes Beauvoisin Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Laissez vous guider dans l’histoire oubliée des moines de Franquevaux.
.
Franquevaux Des Arènes Beauvoisin 30640 Gard Occitanie +33 4 66 01 79 76
English :
Let us guide you through the forgotten history of the monks of Franquevaux.
German :
Lassen Sie sich in die vergessene Geschichte der Mönche von Franquevaux einführen.
Italiano :
Lasciatevi guidare nella storia dimenticata dei monaci di Franquevaux.
Espanol :
Déjese guiar por la historia olvidada de los monjes de Franquevaux.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine « La Balade du Moine » à Franquevaux Beauvoisin a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue