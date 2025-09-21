Journées Européennes du Patrimoine « La Balade du Moine » à Franquevaux Franquevaux Beauvoisin

Journées Européennes du Patrimoine « La Balade du Moine » à Franquevaux Franquevaux Beauvoisin dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine « La Balade du Moine » à Franquevaux

Franquevaux Des Arènes Beauvoisin Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Laissez vous guider dans l’histoire oubliée des moines de Franquevaux.

.

Franquevaux Des Arènes Beauvoisin 30640 Gard Occitanie +33 4 66 01 79 76

English :

Let us guide you through the forgotten history of the monks of Franquevaux.

German :

Lassen Sie sich in die vergessene Geschichte der Mönche von Franquevaux einführen.

Italiano :

Lasciatevi guidare nella storia dimenticata dei monaci di Franquevaux.

Espanol :

Déjese guiar por la historia olvidada de los monjes de Franquevaux.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine « La Balade du Moine » à Franquevaux Beauvoisin a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue