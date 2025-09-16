Journées européennes du patrimoine La boucane du 77 rue des Prés Fécamp

Journées européennes du patrimoine La boucane du 77 rue des Prés Fécamp mardi 16 septembre 2025.

77 rue des Prés Fécamp Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-16 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-16

Propriété privée et ancienne saurisserie (harengs fumés), ouvre ses portes du mardi 16 au dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h.

-> Mardi 16 septembre de 10h à 12h préparation du matériel. De 15h à 17h salage et piquage des filets de poisson pour mise en cheminée.

-> Mercredi 17 de 10h à 18h séchage traditionnel du poisson au bois de hêtre et merisier.

-> Jeudi 18 de 10h à 12h fumage. De 15h à 17h descente des poissons de

la cheminée.

-> Vendredi 19 de 11h à 12h dégustation et verre de l’amitié.

Présentation de la boucane et du projet Dundee Indépendant toute la semaine et le week-end.

Autres créneaux possibles pour groupes sur demande à dundee.

independant@gmail.com.

Projection du film Fécamp, le temps des boucanes réalisé en 2023 par les

jeunes des centres de loisirs de la Ville de Fécamp dans le cadre du dispositif

C’est mon patrimoine. Accompagnés par Bruno Lemesle, documentariste, qui exposera également un série photographique sur le thème du hareng. .

77 rue des Prés Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

