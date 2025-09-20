Journées européennes du patrimoine LA BOUCANE DU GRAND-QUAI Fécamp

Propriété du Département de la Seine-Maritime et gérée depuis 2025 par le

Syndicat mixte des ports de la Seine-Maritime, l’ancienne boucane Prentout dresse fièrement ses 13 cheminées au cœur du port.

Cette saurisserie témoigne de l’histoire de la pêche harenguière qui, depuis le Moyen Âge, a fait la richesse et le développement de Fécamp. Et si les braises ont disparu et les odeurs sont atténuées, la mémoire des lieux perdure… Les machines et objets exposés ont été patiemment collectés par l’association La Boucane du Grand Quai.

-> Entrée libre grâce au partenariat avec la Ville de Fécamp, le samedi 20 septembre de 14h à 18h.

-> Animation 6 12 ans LE HARENG ROI

Visite ludique autour de ce poisson si singulier qu’est le hareng. Il n’aura plus de secret, même les papilles seront comblées.

Animation à 16h, samedi 20 septembre.

-> PROJECTION EN CONTINU DU FILM LA BOUCANE, réalisé par Jean Gaumy en 1985. (Durée 35 minutes)

Photographe de renom (prix Nadar en 2002 et en 2010), membre de l’agence Magnum et élu à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France, Jean Gaumy photographie en 1972 des femmes d’un atelier de filetières à Fécamp. Dix ans plus tard, il leur montre les clichés et décide de réaliser son premier film avec elles. Des liens forts s’établissent autour de ce travail pénible et usant elles parlent d’elles-mêmes, de leur vie, en toute intimité et complicité. .

Grand Quai Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

