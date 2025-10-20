JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA BOUCLE DU CASTELLAS Montredon-des-Corbières
1 Avenue du Languedoc Montredon-des-Corbières Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-20 19:00:00
Journées du Patrimoine à Montredon-des-Corbières
Organisée par Les Caillouteurs Randonneurs
Programme de la journée
8h45 Départ de randonnée commentée facile (7km)
9h15 Départ de la rando balade commentée (2,6km)
RDV au Pôle culturel de Montredon-des-Corbières
1 Avenue du Languedoc Montredon-des-Corbières 11100 Aude Occitanie +33 6 66 22 86 73
English :
Heritage Days in Montredon-des-Corbières
Organized by Les Caillouteurs Randonneurs
Program for the day:
8:45 am: Start of easy guided hike (7km)
9.15am: Start of guided walk (2.6km)
RDV at the Montredon-des-Corbières Cultural Center
German :
Tage des Kulturerbes in Montredon-des-Corbières
Organisiert von Les Caillouteurs Randonneurs
Programm des Tages
8.45 Uhr: Start der leichten kommentierten Wanderung (7km)
9.15 Uhr: Start der kommentierten Wanderung (2,6 km)
RDV am Kulturpol von Montredon-des-Corbières
Italiano :
Giornate del patrimonio a Montredon-des-Corbières
Organizzato da Les Caillouteurs Randonneurs
Programma della giornata:
8.45: inizio della passeggiata guidata facile (7 km)
9.15: inizio della passeggiata guidata (2,6 km)
Punto d’incontro presso il Centro culturale di Montredon-des-Corbières
Espanol :
Jornadas del Patrimonio en Montredon-des-Corbières
Organizado por Les Caillouteurs Randonneurs
Programa del día
8h45: Inicio de la marcha guiada fácil (7 km)
9h15: Inicio de la marcha guiada (2,6 km)
Punto de encuentro en el Centro Cultural de Montredon-des-Corbières
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA BOUCLE DU CASTELLAS Montredon-des-Corbières a été mis à jour le 2025-08-30 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi