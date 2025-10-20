JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA BOUCLE DU CASTELLAS Montredon-des-Corbières

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA BOUCLE DU CASTELLAS Montredon-des-Corbières lundi 20 octobre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LA BOUCLE DU CASTELLAS

1 Avenue du Languedoc Montredon-des-Corbières Aude

Date : 2025-10-20 19:00:00

2025-10-20

Journées du Patrimoine à Montredon-des-Corbières

Organisée par Les Caillouteurs Randonneurs

Programme de la journée

8h45 Départ de randonnée commentée facile (7km)

9h15 Départ de la rando balade commentée (2,6km)

RDV au Pôle culturel de Montredon-des-Corbières

+33 6 66 22 86 73

English :

Heritage Days in Montredon-des-Corbières

Organized by Les Caillouteurs Randonneurs

Program for the day:

8:45 am: Start of easy guided hike (7km)

9.15am: Start of guided walk (2.6km)

RDV at the Montredon-des-Corbières Cultural Center

German :

Tage des Kulturerbes in Montredon-des-Corbières

Organisiert von Les Caillouteurs Randonneurs

Programm des Tages

8.45 Uhr: Start der leichten kommentierten Wanderung (7km)

9.15 Uhr: Start der kommentierten Wanderung (2,6 km)

RDV am Kulturpol von Montredon-des-Corbières

Italiano :

Giornate del patrimonio a Montredon-des-Corbières

Organizzato da Les Caillouteurs Randonneurs

Programma della giornata:

8.45: inizio della passeggiata guidata facile (7 km)

9.15: inizio della passeggiata guidata (2,6 km)

Punto d’incontro presso il Centro culturale di Montredon-des-Corbières

Espanol :

Jornadas del Patrimonio en Montredon-des-Corbières

Organizado por Les Caillouteurs Randonneurs

Programa del día

8h45: Inicio de la marcha guiada fácil (7 km)

9h15: Inicio de la marcha guiada (2,6 km)

Punto de encuentro en el Centro Cultural de Montredon-des-Corbières

