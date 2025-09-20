Journées européennes du patrimoine la Briqueterie Les Touillards D974 Ciry-le-Noble

Journées européennes du patrimoine la Briqueterie Les Touillards D974 Ciry-le-Noble samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine la Briqueterie

Les Touillards D974 La Briqueterie Ciry-le-Noble Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée du site de la Briqueterie, ancienne usine céramique conservée en l’état à sa fermeture.

Dimanche à 16h, concert des Zacoustix.

Buvette et petite restauration sur place. .

Les Touillards D974 La Briqueterie Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 30 74 briqueteriecirylenoble@gmail.com

