Journées Européennes du Patrimoine Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur

La Cadière-d’Azur

Journées Européennes du Patrimoine

Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Exposition sur les thèmes 2026 Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer

.

Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 98 25 30 cultureetpatrimoine@lacadieredazur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine

Exhibition on the 2026 themes: Photographic heritage and Heritage at risk: revive, resist, reimagine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-04-25 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur