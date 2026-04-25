Journées Européennes du Patrimoine Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur
Journées Européennes du Patrimoine Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur vendredi 18 septembre 2026.
La Cadière-d’Azur
Journées Européennes du Patrimoine
Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Exposition sur les thèmes 2026 Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer
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Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 98 25 30 cultureetpatrimoine@lacadieredazur.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
Exhibition on the 2026 themes: Photographic heritage and Heritage at risk: revive, resist, reimagine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-04-25 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur