Journées européennes du patrimoine La Chapelaude Huriel

Journées européennes du patrimoine La Chapelaude Huriel samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine La Chapelaude

Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Venez célébrer le patrimoine local à l’occasion des Journées du Patrimoine

Nos monuments historiques ouvriront leurs portes au public une opportunité unique de (re)découvrir les richesses architecturales et culturelles de notre commune

.

Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08

English :

Celebrate local heritage at the Journées du Patrimoine (Heritage Days)

Our historic monuments will be opening their doors to the public: a unique opportunity to (re)discover the architectural and cultural riches of our commune

German :

Feiern Sie das lokale Kulturerbe anlässlich der Tage des Kulturerbes

Unsere historischen Gebäude öffnen ihre Türen für die Öffentlichkeit: eine einmalige Gelegenheit, den architektonischen und kulturellen Reichtum unserer Gemeinde (wieder) zu entdecken

Italiano :

Venite a celebrare il nostro patrimonio locale durante le Giornate del Patrimonio

I nostri monumenti storici apriranno le porte al pubblico: un’occasione unica per (ri)scoprire i tesori architettonici e culturali del nostro comune

Espanol :

Venga a celebrar nuestro patrimonio local durante las Jornadas del Patrimonio

Nuestros monumentos históricos abrirán sus puertas al público: una oportunidad única para (re)descubrir los tesoros arquitectónicos y culturales de nuestro municipio

L’événement Journées européennes du patrimoine La Chapelaude Huriel a été mis à jour le 2025-07-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ