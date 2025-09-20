Journées européennes du patrimoine la chapelle de Kerlénat Kerlenat Locmalo

La chapelle Notre-Dame de Grâce au village de Kerlénat, conserve des sablières sculptées dont les motifs très variés et animés ont été source d’inspiration pour de nombreux sculpteurs au 16e siècle. Visite libre. .

Kerlenat Chapelle Notre-Dame de Grâce Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 22 04

