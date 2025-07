Journées Européennes du Patrimoine La chapelle de Suzan… quand le temps nous est conté Ousse-Suzan

Ousse-Suzan Landes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visitez un lieu chargé d’histoire, du vaste airial emblématique de l’assemblade (foire) de Suzan pour la Saint-Michel, aux fresques exceptionnelles du cœur de la chapelle, remontez le temps et laissez vous emporter au fil des siècles.

Rendez-vous à la chapelle de Suzan.

Présentation architecturale du bâtiment classé au titre des Monuments Historiques, lecture des peintures du XIIIe et XVIe siècles, partez à la découverte d’un joyau de notre patrimoine landais.

Gratuit sans réservation .

Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 85 83

Visit a place steeped in history, from the vast airial emblematic of Suzan’s Saint-Michel assembly (fair), to the exceptional frescoes in the heart of the chapel, step back in time and let yourself be carried away over the centuries.

See you at the Suzan chapel.

Besuchen Sie einen geschichtsträchtigen Ort, von der weitläufigen Wiese, die für die Assemblade (Jahrmarkt) von Suzan zu Sankt Michael symbolisch ist, bis hin zu den außergewöhnlichen Fresken im Herzen der Kapelle, gehen Sie zurück in die Vergangenheit und lassen Sie sich durch die Jahrhunderte treiben.

Treffpunkt ist die Kapelle von Suzan.

Visitate un luogo ricco di storia, dall’immensa airiola emblematica dell’assemblea (fiera) di Suzan nel giorno di San Michele, agli eccezionali affreschi nel cuore della cappella. Fate un salto indietro nel tempo e lasciatevi trasportare nei secoli.

Andate alla cappella di Suzan.

Visite un lugar cargado de historia, desde el inmenso airial emblemático de la asamblea (feria) de Suzan el día de San Miguel, hasta los excepcionales frescos del corazón de la capilla. Retroceda en el tiempo y déjese llevar a través de los siglos.

Ir a la capilla de Suzan.

