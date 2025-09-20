Journées européennes du patrimoine la chapelle N-D de la Fosse Ploërdut

Journées européennes du patrimoine la chapelle N-D de la Fosse

Locuon Ploërdut Morbihan

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Après avoir emprunté le grand escalier de pierres, entrez dans cette chapelle dont le nom évoque son implantation dans une carrière de granite. Les pierres qui en étaient extraites ont permis l’édification des monuments de Carhaix, dès l’antiquité, du temps où la ville s’appelait Vorgium et était l’une des plus puissantes cité d’Armorique. Cette petite chapelle fut rebâtie au 17e avec des éléments du 16e, provenant d’un bâtiment antérieur. Visite libre. .

Locuon Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43

