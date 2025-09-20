Journées européennes du patrimoine la chapelle Saint-Hervé Saint-Houarno Langoëlan

Journées européennes du patrimoine la chapelle Saint-Hervé Saint-Houarno Langoëlan samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine la chapelle Saint-Hervé

Saint-Houarno Chapelle Saint-Hervé Langoëlan Morbihan

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Edifiée à la fin du 15e siècle ou au début du 16e siècle, la chapelle Saint-Houarno fut déclarée en ruine en 1802 du fait de la Révolution. Elle a été largement restaurée à une date inconnue mais conserve un ensemble de mobilier, contemporain de la chapelle, notamment l’armoire eucharistique du 16e siècle, encadrée par deux angelots souriants. Visite libre. .

Saint-Houarno Chapelle Saint-Hervé Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 25 54

