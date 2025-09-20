Journées européennes du patrimoine La chapelle Saint-Yves Saint-Yves Lignol

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Construite à partir du 15e siècle au cœur du village du même nom, la chapelle est atypique pour son clocher porche de très belle facture, inspiré de l’architecture de Notre-Dame de Kernascléden. Les membres du comité de chapelle vous accueillent pour partager leurs connaissances et leur vécu avec cet étonnant édifice. .

Saint-Yves Chapelle Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 6 78 23 06 10

