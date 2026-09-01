Journées Européennes du Patrimoine : La Chapelle seigneuriale Chapelle seigneuriale Arelaune-en-Seine

Informations pratiques

Arelaune-en-Seine

Journées Européennes du Patrimoine : La Chapelle seigneuriale

Chapelle seigneuriale 6A Quai Paul Girardeau Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h : ouverture exceptionnelle

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La chapelle porte la date 1569. Elle est fondée par Jean de Moÿ, châtelain de la Mailleraye et consacrée le 24 août 1585 par Jean de Besly, évêque de Ross, archevêque de Rouen. En novembre 1695, messire François de Harcourt et Angélique Fabert, marquise de la Mailleraye, donnent la chapelle aux Capucins de Caudebec qui y fondent un hospice. Quatre religieux y vivent à demeure. Jusqu’en 1858, elle fut attenant au château. Vendue comme bien national le 21 messidor an IV, elle est rachetée par Adélaïde-Louise Duhamel, marquise de Nagu, qui y est enterrée. Elle abrite de nombreuses inscriptions tumulaires des seigneurs de La Mailleraye (familles d’Harcourt et de Nagu) ainsi que des vitraux rapportés de Jumièges et de Saint-Wandrille. .

Chapelle seigneuriale 6A Quai Paul Girardeau Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04

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English : Journées Européennes du Patrimoine : La Chapelle seigneuriale

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : La Chapelle seigneuriale Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme