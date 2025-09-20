Journées européennes du patrimoine Prieuré La Charité-sur-Loire

Prieuré 8 Cours du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, la Cité du Mot met à l’honneur le riche passé et les trésors cachés de La Charité-sur-Loire. Visites guidées, ateliers, expositions, spectacles rythmeront le week-end des 20 et 21 septembre. Un rendez-vous à ne pas rater, au prieuré et dans la Ville d’art et d’histoire, pour tous les curieux et les passionnés de patrimoine, et pour tous les âges ! .

Prieuré 8 Cours du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

