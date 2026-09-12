Journées européennes du patrimoine La Collégiale d’hier à aujourd’hui Place Saint-Aubin Guérande
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Aubin · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Journées européennes du patrimoine La Collégiale d’hier à aujourd’hui
Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:45:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la collégiale Saint-Aubin ouvre ses portes pour permettre au public de découvrir son histoire et son architecture.
Situé au cœur de la cité, le monument historique fait actuellement l’objet d’une restauration. Cette visite guidée générale permet de revenir sur son histoire et de mieux comprendre l’évolution du monument. .
Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine La Collégiale d’hier à aujourd’hui Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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