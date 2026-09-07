Journées Européennes du Patrimoine, La Coopé Baziège, Baziège

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 15h00 La Coopé Baziège Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Baziège, mémoire illustrée

Présentation (vidéo-projection) et signature de livre.

Dans ce livre, conçu et réalisé grâce à Jean-Jacques Cénac collectionneur passionné de cartes postales du Lauragais, Lucien Ariès ravive le passé de Baziège en parcourant ses rues, ses halles et ses places. Vous partirez à la découverte d’un village calme et paisible, où des enfants jouent et partagent l’espace public avec les piétons et les artisans en plein labeur.

Au-delà d’une simple évocation nostalgique, ce livre retrace l’évolution de Baziège et met en lumière son patrimoine architectural et religieux, ses commerces et ses habitants. Vous retrouverez les métiers d’autrefois, l’animation des marchés, les commerces disparus, les écoles, les fêtes, les familles et les figures locales. Vous serez ainsi les témoins privilégiés de la vie d’un village du Lauragais au siècle dernier.

La Coopé Baziège Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

Présentation (vidéo-projection) et signature du livre de Lucien Ariès « Baziège, mémoire illustrée » en collaboration avec Jean-Jacques Cénac, collectionneur de cartes postales du Lauragais. Baziège Mémoire illustrée

Ariès Lucien