Journées européennes du patrimoine La criée de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure Ciboure

Quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Poussez les portes de la criée, anciens entrepôts frigorifiques construits en 1964 par Pierre Prunet, pour découvrir son fonctionnement grâce à un accès privilégié à ses frigos et entrepôts.
Sur réservation à partir du 08/09/2025. .
Quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
