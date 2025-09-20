Journées européennes du Patrimoine La Croisille, 20 et 21.09.2025 La Ferme du Bourg La Croisille

Journées européennes du Patrimoine La Croisille, 20 et 21.09.2025 La Ferme du Bourg La Croisille samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine La Croisille, 20 et 21.09.2025

La Ferme du Bourg 16 rue du bourg La Croisille Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ferme du Bourg de la Croisille vous propose des visites libres de sa grange dîmière et de son colombier samedi et 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h. .

La Ferme du Bourg 16 rue du bourg La Croisille 27190 Eure Normandie +33 6 12 62 64 37 la.ferme.auberge@gmail.com

English : Journées européennes du Patrimoine La Croisille, 20 et 21.09.2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine La Croisille, 20 et 21.09.2025 La Croisille a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Conches en Ouche