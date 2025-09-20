Journées Européennes du Patrimoine: La fabrique de poteries de Cliousclat Le village Cliousclat

Journées Européennes du Patrimoine: La fabrique de poteries de Cliousclat Le village Cliousclat samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine: La fabrique de poteries de Cliousclat

Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat Drôme

À l’occasion des journées du patrimoine, la Fabrique de poteries de Cliousclat propose une découverte de son site, monument historique inscrit

visites guidées, démonstration de tournage et de décor et autres animations.

Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 60 39 fabriquecliou@orange.fr

English :

On the occasion of Heritage Days, the Cliousclat Pottery Factory is offering visitors the chance to explore its site, a listed historic monument:

guided tours, turning and decorating demonstrations and other activities.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet die Töpferei von Cliousclat die Möglichkeit, ihren Standort, ein eingetragenes historisches Denkmal, zu entdecken:

führungen, Vorführungen des Drehens und der Dekoration und andere Animationen.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, la fabbrica di ceramiche Cliousclat offre ai visitatori la possibilità di esplorare il suo sito, classificato come monumento storico:

visite guidate, dimostrazioni di lavorazione e decorazione e altre attività.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la fábrica de cerámica Cliousclat ofrece a los visitantes la posibilidad de explorar sus instalaciones, declaradas monumento histórico:

visitas guiadas, demostraciones de vaciado y decoración y otras actividades.

