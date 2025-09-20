Journées Européennes du Patrimoine La Ferme du Tessou vous ouvre ses portes ! Villesèque

Journées Européennes du Patrimoine La Ferme du Tessou vous ouvre ses portes ! Villesèque samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine La Ferme du Tessou vous ouvre ses portes !

Route de La Gentillade Villesèque Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ferme du Tessou Porc noir gascon

La ferme du Tessou vous ouvre ses portes pour une immersion dans l’univers de l’élevage traditionnel du porc noir gascon, une race ancienne emblématique du Sud-Ouest.

Éric et Noëllie élèvent une centaine de porcs en plein air intégral, selon les principes de l’agriculture biologique, dans le respect du bien-être animal et de l’environnement.

Menacée de disparition dans les années 1970, cette race rustique, autrefois délaissée par l’agro-industrie, est aujourd’hui un véritable trésor du patrimoine agricole français.

Route de La Gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 13 80 46 02 ateliersnature@tessou.fr

English :

Ferme du Tessou ? Gascon black pig

Ferme du Tessou opens its doors to you for an immersion in the world of traditional breeding of the Gascon black pig, an ancient breed emblematic of the South-West.

Éric and Noëllie raise around a hundred pigs in the open air, according to the principles of organic farming, respecting animal welfare and the environment.

Threatened with extinction in the 1970s, this hardy breed, once neglected by the agro-industry, is today a veritable treasure trove of France?s agricultural heritage.

German :

Bauernhof von Tessou ? Schwarzes Gascogne-Schwein

Die Ferme du Tessou öffnet ihre Tore für einen Einblick in die Welt der traditionellen Zucht des schwarzen Gascogne-Schweins, einer alten Rasse, die für den Südwesten Frankreichs typisch ist.

Eric und Noëllie züchten rund 100 Schweine in Freilandhaltung nach den Grundsätzen der biologischen Landwirtschaft und achten dabei auf das Wohlbefinden der Tiere und die Umwelt.

Diese rustikale Rasse, die in den 1970er Jahren vom Aussterben bedroht war, wurde einst von der Agrarindustrie vernachlässigt und ist heute ein wahrer Schatz des landwirtschaftlichen Erbes Frankreichs.

Italiano :

Fattoria Tessou ? Maiale nero guascone

La fattoria Tessou vi invita a immergervi nel mondo dell’allevamento tradizionale del maiale nero guascone, un’antica razza emblematica del Sud-Ovest.

Éric e Noëllie allevano un centinaio di maiali all’aperto, secondo i principi dell’agricoltura biologica e nel rispetto del benessere degli animali e dell’ambiente.

Minacciata di estinzione negli anni ’70, questa razza resistente, un tempo abbandonata dall’industria agroalimentare, è oggi un vero e proprio tesoro del patrimonio agricolo francese.

Espanol :

Granja Tessou ? Cerdo negro gascón

La granja de Tessou le invita a sumergirse en el mundo de la cría tradicional del cerdo negro gascón, raza ancestral emblemática del Suroeste.

Éric y Noëllie crían un centenar de cerdos al aire libre, siguiendo los principios de la agricultura ecológica y respetando el bienestar animal y el medio ambiente.

Amenazada de extinción en los años 70, esta raza resistente, abandonada en su día por la agroindustria, es hoy un auténtico tesoro del patrimonio agrícola francés.

