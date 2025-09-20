Journées Européennes du Patrimoine La guinguette des Dansaïres de Garlaban avenue Georges Clémenceau Aubagne

Journées Européennes du Patrimoine La guinguette des Dansaïres de Garlaban avenue Georges Clémenceau Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine La guinguette des Dansaïres de Garlaban

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. avenue Georges Clémenceau Chapelle des Pénitents Gris Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les lieux culturels de la Ville, la Légion étrangère et plusieurs associations se mobilisent tout le week-end pour vous proposer visites, expositions et animations pour tous !



Les JEP sont de retour avec un programme toujours plus riche et diversifié !

La thématique annuelle de ces journées le patrimoine architectural sera illustrée par une exposition de photographies anciennes à l’intérieur de la chapelle ouverte exceptionnellement au public.

Vous serez accueillis avec une guinguette le bar de la Sardine ! .

avenue Georges Clémenceau Chapelle des Pénitents Gris Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 50 01 55

English :

The town’s cultural venues, the Foreign Legion and a number of associations are mobilizing all weekend long to offer tours, exhibitions and events for all!



The JEP are back with an even richer and more diverse program!

German :

Die Kulturstätten der Stadt, die Fremdenlegion und mehrere Vereine mobilisieren sich das ganze Wochenende, um Ihnen Besichtigungen, Ausstellungen und Animationen für alle zu bieten!



Die JEP sind wieder da, mit einem immer reichhaltigeren und vielfältigeren Programm!

Italiano :

I centri culturali della città, la Legione Straniera Francese e diverse associazioni collaborano per tutto il fine settimana per offrire visite, mostre ed eventi per tutti!



Il JEP torna con un programma ancora più ricco e vario!

Espanol :

Los espacios culturales de la ciudad, la Legión Extranjera y numerosas asociaciones colaboran durante todo el fin de semana para ofrecer visitas, exposiciones y eventos para todos los públicos



Los JEP vuelven con un programa aún más rico y variado

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La guinguette des Dansaïres de Garlaban Aubagne a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile