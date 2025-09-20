Journées européennes du patrimoine la maison de Pierre Loti Maison de Pierre Loti Rochefort

Maison de Pierre Loti 137 rue Pierre Loti Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite guidée de la Maison de Pierre Loti.

Maison de Pierre Loti 137 rue Pierre Loti Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : European Heritage Days: Pierre Loti’s house

Guided tour of Pierre Loti’s house.

German : Europäische Tage des Kulturerbes: das Haus von Pierre Loti

Führung durch das Haus von Pierre Loti.

Italiano :

Visita guidata alla casa di Pierre Loti.

Espanol :

Visita guiada a la casa de Pierre Loti.

L’événement Journées européennes du patrimoine la maison de Pierre Loti Rochefort a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan