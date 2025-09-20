#Journées Européennes du Patrimoine# La Maison des Abers Rue de Corn Ar Gazel Saint-Pabu

Rue de Corn Ar Gazel La maion des Abers Saint-Pabu Finistère

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

La Maison des Abers Ti an Aberioù est un centre d’interprétation dédié aux trois abers du Nord Finistère Wrac’h, Benoît et Ildut.

Le lieu est composé d’une muséographie pédagogique, d’un espace ludique, d’une salle de projection, d’un aquarium d’eau de mer et d’une exposition temporaire durant les vacances d’été sur le thème d’une technique japonaise d’empreintes de poisson appelée Gyotaku

Exposition Koun Pesketa, souvenirs de pêche de Françoise Keryer

Françoise a passé son enfance à parcourir les grèves du Finistère. C’est pour immortaliser les poissons pêchés par son fils, qu’elle réalise ses premières empreintes de poissons. Très vite, elle est prise de passion par cette technique et cherche à se perfectionner. Elle découvre alors les œuvres de Marc Porrini et s’initie à la technique traditionnelle du Gyotaku. Elle part se perfectionner au Japon auprès des plus grand maîtres d’Osaka.

Elle pratique la méthode traditionnelle de l’empreinte directe sans retouche au pinceau, autorisant uniquement à peindre l’œil du poisson. .

