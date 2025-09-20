Journées européennes du patrimoine LA MAISON DU PATRIMOINE FÊTE SES 20 ANS Maison du Patrimoine Fécamp

Journées européennes du patrimoine LA MAISON DU PATRIMOINE FÊTE SES 20 ANS

Maison du Patrimoine 10 rue des Forts Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

LA MAISON DU PATRIMOINE FÊTE SES 20 ANS ET LES 40 ANS DU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Créé en 1985 en France, le label Villes et Pays d’art et d’histoire est attribué par le ministère de la Culture aux communes ou groupements de communes qui s’engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie.

C’est en 1992 que la Ville de Fécamp se voit décerner ce label avec 3 objectifs développer le tourisme culturel, sensibiliser les jeunes publics au patrimoine et accompagner les habitants à l’appropriation de leur patrimoine.

En 2005, la Maison du Patrimoine ouvre ses portes après la restauration de l’Hôtel du Grand Cerf, situé dans le centre historique.

Profitez des portes ouvertes samedi 20 septembre jusqu’à 23h !

Au programme

-> 19h danse avec R2folk, accompagné d’Archibal folk pour l’ambiance musicale.

-> 20h30 surprise gourmande.

-> 21h concert. .

Maison du Patrimoine 10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 00

