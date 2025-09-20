Journées Européennes du Patrimoine la maison et le four des potiers Lieu-dit Kerez Pabu

Lieu-dit Kerez La maison des potiers Pabu Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’artisanat de la poterie a été très présent dans le village de Kérez à Pabu, entre le XVe et le XIXe siècle. La dernière maison des potiers du village, datée du début du XVIIIe siècle, a été acquise en 2021 par la municipalité qui, en collaboration avec l’Association « les Amis des potiers de Pabu » a restauré cette maison qui tend à restituer l’atmosphère de la seconde moitié du XIXe siècle.

Cette reconstruction d’un intérieur d’époque se propose d’évoquer, au travers d’objets du quotidien et de modestes témoignages archéologiques, la vie et le travail des potiers, ultimes héritiers d’une tradition deux fois millénaire. A quelques mètres de la maison, un ensemble de fours est en cours de sondages et de fouilles, sous le contrôle du Service Régional d’archéologie. .

