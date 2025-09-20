Journées Européennes du Patrimoine La Maison forte La Maison forte Monbalen

La Maison forte 9 Route du Tuquet Monbalen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite audioguidée et accompagnée histoires-fiction par Solène Passard, architecte, à 10h et 15h30.

Projection du film Gastrolithes fantômes de Laurent Thurin Nal, à 11h30.

La Maison forte est érigée au 13ème siècle. De beaux éléments des 14ème et 15èmes siècles subsistent.

La Maison forte 9 Route du Tuquet Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine La Maison forte

Accompanied audio tour: fictional stories by Solène Passard, architect, at 10 a.m. and 3:30 p.m.

Screening of Laurent Thurin Nal’s film Gastrolithes fantômes, at 11:30 am.

The Fortified House was built in the 13th century. Some fine features from the 14th and 15th centuries remain.

German : Journées Européennes du Patrimoine La Maison forte

Audiogeführte und begleitete Besichtigung: Fiktionsgeschichten von Solène Passard, Architektin, um 10 Uhr und 15.30 Uhr.

Vorführung des Films Gastrolithes fantômes von Laurent Thurin Nal, um 11:30 Uhr.

Das Maison forte wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Jahrhundert errichtet. Aus dem 14. und 15. Jahrhundert sind noch schöne Elemente erhalten.

Italiano :

Visita audio guidata: racconti di fantasia di Solène Passard, architetto, alle 10.00 e alle 15.30.

Proiezione del film Gastrolithes fantômes di Laurent Thurin Nal, alle 11.30.

La casa fortificata fu costruita nel XIII secolo. Rimangono alcune belle caratteristiche del XIV e XV secolo.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine La Maison forte

Visita audioguiada: relatos de ficción de Solène Passard, arquitecta, a las 10.00 y a las 15.30 h.

Proyección de la película Gastrolithes fantômes de Laurent Thurin Nal, a las 11.30 h.

La casa fortificada fue construida en el siglo XIII. Conserva algunos elementos de los siglos XIV y XV.

