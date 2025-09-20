Journées Européennes du Patrimoine La Maison syndicale ouvre ses portes Lens

Journées Européennes du Patrimoine La Maison syndicale ouvre ses portes Lens samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine La Maison syndicale ouvre ses portes

32 rue Casimir Beugnet Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La maison syndicale ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Derrière sa façade imposante et colorée se cache un lieu au passé aussi riche que mouvementé. Si l’activité syndicale n’y a plus cours, la maison syndicale des mineurs renoue aujourd’hui avec l’une de ses vocations premières être un espace ouvert à toutes et à tous. Elle reprend vie au fil des initiatives culturelles, sportives, patrimoniales et en lien avec les mutations du territoire. En franchissant les quelques marches de son perron, vous découvrirez une multitude d’activités pensées pour tous les âges, qui invitent à explorer l’histoire du lieu et à mieux com prendre les trésors de l’agglomération. Alors, on entre ? .

32 rue Casimir Beugnet Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

The union house opens its doors exceptionally on the occasion of the Heritage Days!

German :

Das Gewerkschaftshaus öffnet anlässlich der Tage des Kulturerbes ausnahmsweise seine Türen!

Italiano :

La Casa dell’Unione apre le sue porte per le speciali Giornate del Patrimonio!

Espanol :

La Casa Sindical abre sus puertas con motivo de las Jornadas del Patrimonio

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Maison syndicale ouvre ses portes Lens a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme de Lens-Liévin