Journées européennes du patrimoine : La Maison traditionnelle de la Boucherie, Maison traditionnelle de la boucherie, Limoges

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine : La Maison traditionnelle de la Boucherie 19 et 20 septembre Maison traditionnelle de la boucherie Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Amis du 36 rue de la Boucherie vous proposent des visites guidées de la Maison traditionnelle de la Boucherie.

Maison traditionnelle de la boucherie 36 rue de la Boucherie Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

La Maison traditionnelle de la Boucherie met en scène la vie des bouchers et de leurs familles. Venez y découvrir leur histoire, leur activité professionnelle, leur vie sociale et religieuse. #VilledeLimoges #JEP2026

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