Journées européennes du patrimoine la manufacture royale La Vôge-les-Bains

La Manufacture royale La Vôge-les-Bains Vosges

L’association des Amis de la Manufacture Royale de Bains a décidé de mettre à l’honneur le patrimoine naturel présent sur le domaine tout en poursuivant, en écho, les thématiques des années passées (patrimoine industriel lorrain et droits des femmes).

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la Manufacture Royale propose le samedi et le dimanche à 10h une visite guidée autour de l’histoire de ce site industriel où vous découvrirez qu’est ce qu’une ferblanterie et comment était organisé la vie et les bâtiments industriels au cœur de ce domaine.

Puis le samedi et le dimanche à 15h conférence sur les arbres remarquables des Vosges animée par un arboriste-grimpeur suivi d’une visite du parc et des arbres du domaine.Tout public

La Manufacture royale La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 13 63 69 61 manufacture-royale@orange.fr

English :

The Association des Amis de la Manufacture Royale de Bains has decided to highlight the natural heritage of the estate, while echoing the themes of previous years (Lorraine’s industrial heritage and women’s rights).

As part of the European Heritage Days, on Saturday and Sunday at 10 a.m., the Manufacture Royale is offering a guided tour of the history of this industrial site, where you’ll discover what a tinplate factory is, and how the industrial buildings and life on the estate were organized.

Then on Saturday and Sunday at 3pm: a lecture on the remarkable trees of the Vosges, given by an arborist-climber, followed by a tour of the park and the estate’s trees.

German :

Der Verein der Freunde der Manufacture Royale de Bains hat beschlossen, das auf dem Gelände vorhandene Naturerbe zu würdigen und gleichzeitig die Themen der vergangenen Jahre (lothringisches Industrieerbe und Frauenrechte) als Echo weiterzuführen.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet die Manufacture Royale am Samstag und Sonntag um 10 Uhr eine Führung durch die Geschichte dieses Industriegeländes an, bei der Sie erfahren, was eine Spenglerei ist und wie das Leben und die Industriegebäude im Herzen des Anwesens organisiert waren.

Samstags und sonntags um 15 Uhr: Vortrag eines Baumkletterers über bemerkenswerte Bäume in den Vogesen, gefolgt von einer Besichtigung des Parks und der Bäume des Anwesens.

Italiano :

L’associazione Amici della Manufacture Royale de Bains ha deciso di concentrarsi sul patrimonio naturale della tenuta, proseguendo i temi degli anni precedenti (patrimonio industriale della Lorena e diritti delle donne).

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la Manufacture Royale propone una visita guidata alla storia di questo sito industriale sabato e domenica alle 10.00, per scoprire cos’è una fabbrica di latta e come erano organizzati gli edifici industriali e la vita nella tenuta.

Sabato e domenica, alle 15.00, una conferenza sugli straordinari alberi dei Vosgi, tenuta da un arboricoltore, seguita da una visita al parco e agli alberi della tenuta.

Espanol :

La asociación de Amigos de la Manufacture Royale de Bains ha decidido centrarse en el patrimonio natural de la finca, continuando al mismo tiempo con los temas de años anteriores (patrimonio industrial en Lorena y derechos de la mujer).

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Manufacture Royale propone, el sábado y el domingo a las 10.00 horas, una visita guiada a la historia de este centro industrial, en la que podrá descubrir qué es una fábrica de hojalata y cómo se organizaban los edificios industriales y la vida en el dominio.

A continuación, el sábado y el domingo a las 15:00 h: conferencia de un arboricultor sobre los notables árboles de los Vosgos, seguida de un recorrido por el parque y los árboles de la finca.

