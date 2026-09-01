Journées européennes du patrimoine / La mémoire de la Manufacture à travers l’art Les Moyens du Bord, salle d’exposition. Morlaix
samedi 19 septembre 2026 · Les Moyens du Bord, salle d’exposition. · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Journées européennes du patrimoine / La mémoire de la Manufacture à travers l’art
Les Moyens du Bord, salle d’exposition. 41 Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rencontre autour de l’exposition « Partir en fumée »
Présentée par Les Moyens du Bord, l’exposition « Partir en fumée » de l’artiste plasticienne Gabrielle Manglou, réunit des œuvres créées à partir d’archives de la Manufacture des tabacs issues des collections de l’Espace des sciences.
À travers ce travail de création, l’artiste interroge les gestes du travail et fait émerger une mémoire souvent discrète, de celles et ceux qui ont façonné ce lieu. Une rencontre avec Gabrielle Manglou et Adryan Rabourdin, médiateur scientifique de l’Espace des sciences, permettra d’échanger sur l’histoire et la transmission de ce patrimoine industriel. .
Les Moyens du Bord, salle d’exposition. 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées européennes du patrimoine / La mémoire de la Manufacture à travers l’art Morlaix a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix 15 septembre 2026
- Philo’ et Menthe à l’eau ! La Virgule Morlaix 15 septembre 2026
- FORUM DE LA MOBILITE Morlaix 16 septembre 2026
- Animation famille Jouons multicolore ! 4 ans et + La Virgule Morlaix 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à Morlaix Morlaix 19 septembre 2026