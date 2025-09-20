Journées Européennes du Patrimoine La Mine Bleue La Mine Bleue Segré-en-Anjou Bleu

La Mine Bleue La Gatelière Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la Mine Bleue lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Lieu-dit La Gatelière

Site unique en Europe, la Mine Bleue vous propose une aventure insolite à 126 m sous terre ! En plein cœur de l’ancien site minier, la visite guidée dans les galeries et les chambres d’extraction vous invite à un véritable voyage dans le passé. Pas à pas, vous découvrirez l’origine de l’ardoise, ses techniques d’exploitation et plus largement la vie de ces hommes qui ont extrait et remonté la pierre bleue au début du 20ème siècle.

En surface, dans la continuité de la visite, vous découvrirez les grandes étapes de confection d’une ardoise selon les méthodes d’autrefois débiter, querner, fendre et rondir, sont autant de mots avec lesquels vous pourrez vous familiariser, démonstration à l’appui.

Samedi et Dimanche // 9h45 à 19h

Visite guidée à 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h et 16h45

Durée 2h à 2h30

12 € par adulte 7 € pour les 4-17 ans gratuité pour les moins de 4 ans

Jauge limitée Réservation obligatoire Se présenter 15 minutes avant la visite .

La Mine Bleue La Gatelière Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Discover the Mine Bleue during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Blaue Mine während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la Mine Bleue durante le Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la Mine Bleue durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

