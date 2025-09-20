Journées Européennes du Patrimoine La Mothe-Saint Héray l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray

5 Allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Samedi 20 et dimanche 21 14h30-19h

Édifiée en 1634 par Nicolas Tillon, maître maçon de Richelieu, sur commande du comte de Parabère, l’Orangerie demeure l’unique vestige du château. Les jardins néo-classiques avec leurs broderies de buis et citronniers sont fermés par une galerie-orangerie et des pavillons, passerelles le long d’un canal. En 1913, ce monument est en ruine et sera sauvé et classé en 1925 grâce à la détermination de citoyens mothais et de l’Association régionaliste poitevine présidée par le Dr. Corneille. Reconvertie en salle d’expositions, la galerie longue de 40 m s’anime autour d’événements culturels.

Déambulation libre dans les jardins et les deux galeries.

GRATUIT .

5 Allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 19 19 moulin-labbe@lamothe79800.fr

