Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens ! Guérande samedi 20 septembre 2025.
Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
2025-09-20 14:30:00
2025-09-20 15:15:00
2025-09-20 2025-09-21
Une visite sensorielle de la Porte Saint-Michel, monument emblématique de Guérande, qui mobilise les cinq sens pour une expérience en famille originale et interactive.
Visite conseillée à partir de 5 ans.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .
Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr
