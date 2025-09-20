Journées européennes du patrimoine La Porte Saint-Michel dans tous les sens ! Guérande

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 15:15:00

2025-09-20 2025-09-21

Une visite sensorielle de la Porte Saint-Michel, monument emblématique de Guérande, qui mobilise les cinq sens pour une expérience en famille originale et interactive.

Visite conseillée à partir de 5 ans.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

