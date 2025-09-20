Journées Européennes du Patrimoine La Préfecture du Lot ouvre ses portes Cahors

Cahors

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

La préfecture du Lot ouvre ses portes les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025. Il sera possible de découvrir le bâtiment l’escalier d’honneur, les toiles d’Henri Martin, ainsi que les salles et salons. Cette visite libre sera complétée par une première exposition sur la reconstruction d’après-guerre dans le Lot et une deuxième sur patrimoine architectural de la préfecture. .

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

The Lot prefecture opens its doors on Saturday 20 and Sunday 21 September 2025

German :

Die Präfektur von Lot öffnet ihre Türen am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025

Italiano :

La prefettura di Lot apre le sue porte sabato 20 e domenica 21 settembre 2025

Espanol :

La prefectura de Lot abre sus puertas el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025

