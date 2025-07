Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Divers lieux de La Rochelle et agglomération La Rochelle Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour la 42e édition, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème national » Le patrimoine architectural ».

Une cinquantaine de sites sont ouverts au public à La Rochelle.

English : European Heritage Days

For the 41st edition, the national themes of the European Heritage Days are « Heritage of Routes, Networks and Connections » and « Maritime Heritage ».

50 sites are open to the public in La Rochelle.

German : Europäische Tage des Kulturerbes

Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals werden die nationalen Themen « Erbe der Routen, Netzwerke und Verbindungen » und « Maritimes Erbe » sein.

In La Rochelle sind 50 Stätten für die Öffentlichkeit zugänglich.

Italiano :

Il tema nazionale delle 42esime Giornate Europee del Patrimonio è il « Patrimonio architettonico ».

A La Rochelle sono aperti al pubblico circa cinquanta siti.

Espanol : Jornadas Europeas de Patrimonio

Los temas nacionales de las 41ª Jornadas Europeas del Patrimonio son « Patrimonio de rutas, redes y conexiones » y « Patrimonio marítimo ».

50 sitios están abiertos al público en La Rochelle.

