Journées européennes du patrimoine La rue Gambetta: Une architecture hétérogène Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz

Rue Gambetta Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Au cours d’une balade commentée par les guides-conférencières de l’Office de Tourisme Pays Basque, partez à la découverte du riche patrimoine architectural de Ciboure puis de Saint-Jean-de-Luz.   .

