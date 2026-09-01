Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine – La tour de Bordagain

1, rue de la tour Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir un panorama à 360° sur la Côte basque.

Depuis la terrasse de la tour de Bordagain, admirez la baie de Saint- Jean-de- Luz et Ciboure, l’océan et les montagnes environnantes.

Une occasion rare de porter un nouveau regard sur ce site emblématique, entre patrimoine, histoire et paysages.

Attention : cette visite réclame une condition physique satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant de vertige.

Mineurs accompagnés à partir de 13 ans .

1, rue de la tour Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine – La tour de Bordagain

L’événement Journées européennes du patrimoine – La tour de Bordagain Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque