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Journées européennes du patrimoine – La tour de Bordagain Ciboure

samedi 19 septembre 2026 · Ciboure

Journées européennes du patrimoine – La tour de Bordagain Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
1, rue de la tour
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Ciboure

Journées européennes du patrimoine – La tour de Bordagain

1, rue de la tour Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir un panorama à 360° sur la Côte basque.
Depuis la terrasse de la tour de Bordagain, admirez la baie de Saint- Jean-de- Luz et Ciboure, l’océan et les montagnes environnantes.
Une occasion rare de porter un nouveau regard sur ce site emblématique, entre patrimoine, histoire et paysages.
Attention : cette visite réclame une condition physique satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant de vertige.
Mineurs accompagnés à partir de 13 ans   .

1, rue de la tour Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Journées européennes du patrimoine – La tour de Bordagain

L’événement Journées européennes du patrimoine – La tour de Bordagain Ciboure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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