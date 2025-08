Journées Européennes du Patrimoine La tour du bailliage tour du bailliage Loudun

Journées Européennes du Patrimoine La tour du bailliage
samedi 20 septembre 2025.

tour du bailliage
Rue de la Corderie
Loudun
Vienne

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20

La Compagnie des Archéografs, groupe de bénévoles passionnés par les graffitis anciens, vous accueille pour découvrir et échanger autour des inscriptions gravées dans la pierre du monument. Les graffitis présentés ont été relevés en avril 2025 lors d’une campagne de documentation menée par de jeunes chercheurs et ingénieurs des universités de Poitiers et de Tours.

Vous serez accompagnés par Aymeric Gaubert, doctorant à l’université de Tours, qui présentera les résultats de cette enquête et expliquera les enjeux de l’étude des graffitis. Que signifient ces marques ? Que peuvent-elles nous apprendre sur les personnes qui les ont gravées ? Était-ce des visiteurs, des prisonniers, des gardes ? …………. .

tour du bailliage
Rue de la Corderie
Loudun 86200
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

