Journées européennes du patrimoine La tour médiévale Château-Chervix samedi 20 septembre 2025.

Place du 8 mai 1945 Château-Chervix Haute-Vienne

2025-09-20

2025-09-20

2025-09-20

Dominant fièrement le bourg de Château-Chervix, ce donjon a bien des histoires à vous raconter. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir une exposition sur les aménagements futurs de la tour, des visites commentées (en continue tout l’après-midi) et un atelier calligraphie avec Le Lion d’Encre (à partir de 8 ans). .

Place du 8 mai 1945 Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

