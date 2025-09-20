Journées européennes du patrimoine La tour médiévale Château-Chervix
Journées européennes du patrimoine La tour médiévale Château-Chervix samedi 20 septembre 2025.
Place du 8 mai 1945 Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Dominant fièrement le bourg de Château-Chervix, ce donjon a bien des histoires à vous raconter. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir une exposition sur les aménagements futurs de la tour, des visites commentées (en continue tout l’après-midi) et un atelier calligraphie avec Le Lion d’Encre (à partir de 8 ans). .
Place du 8 mai 1945 Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com
