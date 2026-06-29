Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya Musée des Techniques Beautiran
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Techniques · Beautiran
Informations pratiques
Beautiran
Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya
Musée des Techniques 5 Rue de Balambits Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Cette année, l’évènement mettra à l’honneur les Artisans d’Art qui, en véritables passeurs d’un savoir-faire ancestral et acteurs du patrimoine vivant, travaillent la matière en y ajoutant leur signature artistique personnelle.
Des expositions permanentes sont présentes Les Toiles du XVIIIème imprimées à Beautiran
et L’origine de la métallurgie de l’Aluminium
Venez découvrir les expositions temporaires:
– des Télécoms retraçant l’histoire des tours Chappe à l’installation de la fibre.
– Gustave Eiffel dont sa fameuse tour et toutes ses réalisations de chantiers en France et dans le Monde
appuyé sur l’exposition universelle de 1889.
– L’histoire de la papeterie de Beautiran
– Le chantier du Musée Beaubourg auquel une entreprise locale a participé
– Exposition de gros engins de chantiers en lego Technic
– Maquettes d’avions .
Musée des Techniques 5 Rue de Balambits Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 75 11 mfmicouleau@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya
L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya Beautiran a été mis à jour le 2026-06-29 par Sud Bordeaux Tourisme