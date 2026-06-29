Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya Musée des Techniques Beautiran

Informations pratiques

Beautiran

Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya

Musée des Techniques 5 Rue de Balambits Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Cette année, l’évènement mettra à l’honneur les Artisans d’Art qui, en véritables passeurs d’un savoir-faire ancestral et acteurs du patrimoine vivant, travaillent la matière en y ajoutant leur signature artistique personnelle.

Des expositions permanentes sont présentes Les Toiles du XVIIIème imprimées à Beautiran

et L’origine de la métallurgie de l’Aluminium

Venez découvrir les expositions temporaires:

– des Télécoms retraçant l’histoire des tours Chappe à l’installation de la fibre.

– Gustave Eiffel dont sa fameuse tour et toutes ses réalisations de chantiers en France et dans le Monde

appuyé sur l’exposition universelle de 1889.

– L’histoire de la papeterie de Beautiran

– Le chantier du Musée Beaubourg auquel une entreprise locale a participé

– Exposition de gros engins de chantiers en lego Technic

– Maquettes d’avions .

Musée des Techniques 5 Rue de Balambits Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 75 11 mfmicouleau@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Villa Maglya Beautiran a été mis à jour le 2026-06-29 par Sud Bordeaux Tourisme